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Кого сборной России нужно опасаться в составе Швеции?

Кого сборной России нужно опасаться в составе Швеции?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 15 мая, сборная России проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, в котором встретится с командой Швеции. Начало игры — в 21:15 мск. На «Чемпионате» стартовал опрос «Кого сборной России нужно опасаться в составе Швеции?».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

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Наш соперник определится в последний момент.

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