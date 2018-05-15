Нисканен — о преимуществе над «Тампой»: маятник может быстро качнуться обратно

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен призвал команду не успокаиваться, несмотря на преимущество в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-0).



«Случиться может всё что угодно. Маятник может качнуться обратно очень быстро. На старте серии с „Коламбусом“ нам казалось, что мы и сами неплохо играем, но при этом мы горели 0-2. В третьем матче снова понадобился овертайм, в котором всё могло повернуться совсем не так. Вот и здесь ничего ещё не закончено», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.