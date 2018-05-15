ЧМ по хоккею—2018: Швейцария победила Францию, обеспечив себе выход в плей-офф

Команда Швейцарии победила команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, швейцарская сборная обеспечила себе выход в плей-офф турнира с четвёртого места в группе.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Голы в свой актив записали игроки сборной Швейцарии Грегори Хофман, Энцо Корви, Рамон Унтерзандер, Кевин Фиала и Симон Мозер. У Франции заброшенной шайбой отметился Гийом Леклер.

На кого попадёт Россия в 1/4 финала. Точно не на США Наш соперник определится в последний момент.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»