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ЧМ по хоккею—2018: Швейцария победила Францию, обеспечив себе выход в плей-офф

ЧМ по хоккею—2018: Швейцария победила Францию, обеспечив себе выход в плей-офф
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Команда Швейцарии победила команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, швейцарская сборная обеспечила себе выход в плей-офф турнира с четвёртого места в группе.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Голы в свой актив записали игроки сборной Швейцарии Грегори Хофман, Энцо Корви, Рамон Унтерзандер, Кевин Фиала и Симон Мозер. У Франции заброшенной шайбой отметился Гийом Леклер.

ЧМ-2018
15 мая 2018, вторник. 13:15 МСК
Швейцария
5 : 1
2:0, 1:0, 2:1
Франция
1:0 – Хофман (Хас, Мюллер) – 12:21 (5x5), 2:0 – Корви (Нидеррайтер, Майер) – 15:09 (5x5), 3:0 – Унтерзандер (Йози, Корви) – 37:12 (5x4), 4:0 – Фиала (Хас, Фора) – 42:21 (5x5), 4:1 – Леклер (Шакиашвили, Перре) – 43:10 (5x5), 5:1 – Мозер (Вермин, Мюллер) – 53:46 (4x5)
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