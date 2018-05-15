Финляндия — США: форвард Себастьян Ахо оформил хет-трик

Сборная Финляндии одержала победу над командой США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 6:2. Таким образом, финны обошли американцев в таблице и заняли первое место в своей группе.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Главным героем встречи стал нападающий финской сборной Себастьян Ахо, отправивший в ворота соперника сразу три шайбы. Это второй хет-трик на турнире, первый был у канадского нападающего Коннора Макдэвида.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

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