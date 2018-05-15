Кожевников: Канада на Россию соберётся, желательно на неё не попадать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном сопернике сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018.



«Нужно ли рвать жилы и обыграть шведов? Конечно, если у нас такой хороший вариант. Надо выигрывать, для самоуверенности победа нужна. Станет ли поражение катастрофой? Плей-офф — другая вещь, там совершенно другие игры, но проигрыш шведам не будет трагедией. Желательно выигрывать.



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Если попадём на Канаду в четвертьфинале, они на нас соберутся. Я сразу сказал, что надо финнов бояться, команда молодая, много ребят, которые выиграли МЧМ. У них есть уверенность в победах, они это показывают – обыграли и канадцев, и американцев. Лучше на Канаду не попадать, но бояться не надо. Надо обыгрывать, показывать, что мы олимпийские чемпионы, что не просто так выиграли. И с энхаэловцами, и без энхаэловцев.



Желательно на канадцев и финнов не попадать, а так, без разницы, надо всё выигрывать. Лучше сразу выбивать, если так случится. Лучше на Канаду попасть в четвертьфинале, чем в полуфинале. Мы приехали за золотом, думаю, поставлена такая задача. Плей-офф — это плей-офф, надо прикладывать все усилия, чтобы выигрывать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

На кого попадёт Россия в 1/4 финала. Точно не на США Наш соперник определится в последний момент.