Шведский журналист: Кошечкин — монстр, а Дацюк — помешанный на хоккее человек

Шведский журналист Робин Линдгрен из газеты Expressen поделился ожиданиями от матча Россия — Швеция на чемпионате мира по хоккею—2018.



«На данный момент Филип Форсберг — самый опасный игрок сборной Швеции. Сегодня он дебютирует на чемпионате мира в Дании, так как только недавно завершил выступление в Кубке Стэнли с «Нэшвиллом». У нас в этом году очень молодая команда, но это вовсе не проблема. Большинство ребят выступают в НХЛ, уже имеют опыт. Они — будущее шведского хоккея. Так что не вижу никакой проблемы в том, что у Швеции такая юная сборная.



У Рикарда Грёнборга огромный авторитет среди игроков, с каждым он общается по два-три раза за сезон, встречается со многими, поэтому все сильнейшие и приезжают в сборную. Хоккеисты обожают Грёнборга и очень любят тренироваться под его руководством. Все говорят «да», когда их вызывают в сборную, закрывают глаза на травмы, семейные дела и так далее.



Швеция — Россия — это всегда жесточайшая борьба на льду. Не знаю, кто победит сегодня, допускаю, что дело дойдёт до буллитов. Меня восхищает Павел Дацюк, как он играет в 39 лет! Думаю, другие игроки росли, наблюдая за его карьерой, как он брал Кубки Стэнли с «Детройтом». И он до сих пор выступает. Невероятно! Дацюк — помешанный на хоккее человек.



Мне очень нравится игра Никиты Гусева — он перспективный нападающий. Я был бы рад, если бы он играл за Швецию. Не вижу проблемы в том, что у сборной России мало игроков из НХЛ. Всё-таки КХЛ — одна из сильнейших лиг, вратари у России хорошие. А ваш большой голкипер (речь идёт о Василии Кошечкине. — Прим. «Чемпионата») — просто монстр!» — сказал Линдгрен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

От «Ракелль-арены» до главной звезды сборной Швеции. И это не Форсберг В детстве он хотел быть вратарём, потом восхищался Матсом Сундином, а теперь стал лидером сборной Швеции.