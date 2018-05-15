Новиков: Канаду бояться – на лёд не выходить, а попадём на кого бог пошлёт

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился ожиданиями от возможного соперника сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018.



«Канаду бояться – на лёд не выходить. Возможный соперник по четвертьфиналу не имеет никакого отношения к матчу России со Швецией. Этот матч надо рассматривать только в одном – надо показать свою лучшую игру, потому что игра со Словакией поставила много вопросов. Мне не совсем всё понятно по нашей игре. В матче со шведами будет полная мобилизация с нашей стороны, покажем хороший, добротный хоккей, чтобы дальше двигаться. А на кого попадём… Конечно, лучше попасть на четвёртую команду, но это уж как бог пошлёт. Матч со шведами нужен для того, чтобы получить уверенность перед плей-офф. Будет хороший, интересный матч, думаю, один из лучших матчей.



Кто из трёх сборных – Канада, Финляндия и США – меньшее зло? Это мы сможем сказать только тогда, когда кого-то пройдём. Все три команды даже, может быть, немножко непредсказуемы, матчи группового турнира показывают, что где-то можно не в два, а в полтора конька играть. В плей-офф матчи совсем другого уровня. Рассчитывать, что соперник плохой, что кто-то слабо сыграет, что сдастся раньше времени, — думаю, такого себе никто не позволяет. Ждём хорошего матча со шведами», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

На кого попадёт Россия в 1/4 финала. Точно не на США Наш соперник определится в последний момент.