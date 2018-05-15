Пойнт: Василевский был невероятен весь год, нам нужно быть лучше перед воротами

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт после двух поражений в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (0-2) призвал партнёров больше помогать российскому голкиперу Андрею Василевскому.



«Василевский был невероятен весь год. Он и в этой серии сделал несколько важнейших сейвов. Нам самим нужно быть лучше перед его воротами», — приводит слова Пойнта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.