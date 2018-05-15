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Пойнт: Василевский был невероятен весь год, нам нужно быть лучше перед воротами

Пойнт: Василевский был невероятен весь год, нам нужно быть лучше перед воротами
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт после двух поражений в серии плей-офф Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (0-2) призвал партнёров больше помогать российскому голкиперу Андрею Василевскому.

«Василевский был невероятен весь год. Он и в этой серии сделал несколько важнейших сейвов. Нам самим нужно быть лучше перед его воротами», — приводит слова Пойнта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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