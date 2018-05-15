Хендерсон — об уходе из сборной Франции: жена съест меня, если не найду работы

Главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон после игры со Швейцарией (1:5) прокомментировал свой грядущий уход из команды.



«Очень эмоциональный момент для меня, я посвятил 14 лет сборной Франции. Решение расстаться мы приняли совместно, команде нужны изменения. И появление нового тренера пойдёт всем на пользу. Сейчас мне нужно передохнуть, а затем я обязательно найду новую работу. Моя жена съест меня, если я буду сидеть без дела.



На турнире в Дании у нас была задача остаться в элите, и мы сделали это. Может, не хватило ещё одной победы для полного удовлетворения. Всё равно это успешный сезон, желаю команде дальнейшего развития. За последние 10 лет мы прошли большой путь, если раньше хоккей во Франции был, можно сказать, кухонным, то сейчас он вышел на действительно профессиональный уровень», — цитирует Хендерсона «Р-Спорт».

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