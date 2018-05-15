Стали известны сочетания звеньев «Вашингтона» перед третьей игрой с «Тампой»

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» провёл ледовую тренировку перед третьим матчем серии плей-офф финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает в своём «твиттере» журналист Изабель Хуршудян. Напомним, первые две встречи «столичные» выиграли в гостях, теперь серия переместилась на их территорию.



Кемпны — Карлсон, Овечкин — Кузнецов — Уилсон;

Орлов — Нисканен, Врана — Эллер — Оши;

Орпик — Джус, Бураковски — Стивенсон — Коннолли;

Смит-Пелли — Бигл — Чиассон.

Овечкин выбил десятку, а Кучеров психанул. Такой «Вашингтон» не остановить! Овечкин, Кузнецов и Уилсон продолжают уничтожать соперника.

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