Форвард Дрозд прервал безрезультативную серию из 38 матчей, это антирекорд ЧМ

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018 сборная Беларуси играет с командой Словакии (2:2 после двух периодов). Во втором периоде шайбу в меньшинстве забросил Александр Китаров. Ассистировали ему Сергей Дрозд и Степан Фальковский.



Таким образом, нападающий белорусской команды Сергей Дрозд прервал рекордную безрезультативную серию из 38 матчей на чемпионатах мира. Это антирекорд для мировых первенств. Напомним, сборная Беларуси по итогам ЧМ выбывает из элитного дивизиона.

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