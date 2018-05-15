Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Форвард Дрозд прервал безрезультативную серию из 38 матчей, это антирекорд ЧМ

Форвард Дрозд прервал безрезультативную серию из 38 матчей, это антирекорд ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018 сборная Беларуси играет с командой Словакии (2:2 после двух периодов). Во втором периоде шайбу в меньшинстве забросил Александр Китаров. Ассистировали ему Сергей Дрозд и Степан Фальковский.

Таким образом, нападающий белорусской команды Сергей Дрозд прервал рекордную безрезультативную серию из 38 матчей на чемпионатах мира. Это антирекорд для мировых первенств. Напомним, сборная Беларуси по итогам ЧМ выбывает из элитного дивизиона.

На кого попадёт Россия в 1/4 финала. Точно не на США
Наш соперник определится в последний момент.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент