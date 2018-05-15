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ЧМ по хоккею—2018: сборная Канады победила Германию, заняв третье место в группе

ЧМ по хоккею—2018: сборная Канады победила Германию, заняв третье место в группе
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Канады оказалась сильнее команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 3:0. Таким образом, канадская команда обеспечила себе выход в плей-офф с третьего места в группе, Германия не сумела попасть в четвёрку лучших.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Брэйден Шенн, Райан Нюджент-Хопкинс и Тайсон Джост. Сухой матч записал в свой актив голкипер канадской команды Дарси Кемпер.

ЧМ-2018
15 мая 2018, вторник. 17:15 МСК
Канада
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Германия
1:0 – Шенн (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 00:20 (5x5), 2:0 – Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Экблад) – 28:14 (5x5), 3:0 – Джост (Эдмундсон, Эберле) – 49:48 (5x5)
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