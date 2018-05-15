ЧМ по хоккею—2018: сборная Канады победила Германию, заняв третье место в группе

Сборная Канады оказалась сильнее команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 3:0. Таким образом, канадская команда обеспечила себе выход в плей-офф с третьего места в группе, Германия не сумела попасть в четвёрку лучших.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Заброшенные шайбы на свой счёт записали Брэйден Шенн, Райан Нюджент-Хопкинс и Тайсон Джост. Сухой матч записал в свой актив голкипер канадской команды Дарси Кемпер.

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