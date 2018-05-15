Денисов, Развадовский, Плэтт — лучшие игроки Беларуси на ЧМ по хоккею—2018

Сборная Беларуси потерпела поражение в своём заключительном матче на чемпионате мира по хоккею—2018, уступив в результативной игре Словакии со счётом 4:7. Таким образом, Беларусь вылетает из элитного дивизиона ЧМ, проиграв все семь матчей в группе.



Лучшими хоккеистами белорусской сборной на турнире признаны: защитник Владимир Денисов и нападающие Павел Развадовский и Джефф Плэтт.



Денисов сыграл в пяти матчах турнира, отметившись показателем полезности "-6". Плэтт в семи играх записал на свой счёт 4 (1+3) балла. Развадовский на турнире сделал одну результативную передачу.

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