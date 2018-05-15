Россия — Швеция: стал известен состав россиян, вернулись Хафизуллин и Андронов

Стал известен состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира с командой Швеции. После травм в состав вернулись защитник Динар Хафизуллин и форвард Сергей Андронов.



Матч определит, какой соперник достанется россиянам в четвертьфинале турнира. Игра начнётся в 21.15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018



Кошечкин (Шестёркин);

Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;

Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов;

Яковлев — Береглазов, Бучневич — Андронов — Михеев;

Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Сошников.

Россия поспорит со Швецией за первое место в группе! LIVE Команда Ильи Воробьёва сыграет со Швецией на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.