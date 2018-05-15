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Россия — Швеция: стал известен состав россиян, вернулись Хафизуллин и Андронов

Россия — Швеция: стал известен состав россиян, вернулись Хафизуллин и Андронов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Стал известен состав сборной России на матч группового этапа чемпионата мира с командой Швеции. После травм в состав вернулись защитник Динар Хафизуллин и форвард Сергей Андронов.

Матч определит, какой соперник достанется россиянам в четвертьфинале турнира. Игра начнётся в 21.15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Кошечкин (Шестёркин);
Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов;
Яковлев — Береглазов, Бучневич — Андронов — Михеев;
Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Сошников.

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