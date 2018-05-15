Россия — Швеция: опубликован состав шведов на решающий матч в группе

Стал известен состав сборной Швеции на матч группового этапа чемпионата мира с командой России. Игра начнётся в 21.15 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
Вратари: Нильссон (Хелльберг);
А. Ларссон — Экман-Ларссон, Ракелль — Зибанеджад — Янмарк;
Клингберг – Линдхольм, Хёрнквист — Баклунд — Нюквист;
Экхольм — Викстранд, Форсберг — Кемпе — Арвидссон;
Й. Ларссон– де ла Роуз — Пяаярви, Эверберг, Андерссон.
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