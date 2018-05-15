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Россия — Швеция: команда Ильи Воробьёва приехала на «Роял-Арену»

Россия — Швеция: команда Ильи Воробьёва приехала на «Роял-Арену»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 15 мая, сборная России проведёт заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018 с командой Швеции. Хоккеисты сборной России уже прибыли на игру. Начало встречи в 21.15 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею-2018

Кошечкин (Шестёркин);
Гавриков — Киселевич, Гусев— Дацюк — Капризов;
Нестеров — Зайцев, Григоренко — Анисимов — Дадонов;
Яковлев — Береглазов, Бучневич — Андронов — Михеев;
Хафизуллин, Барабанов — Каблуков — Шалунов, Сошников.

Россия поспорит со Швецией за первое место в группе! LIVE
Команда Ильи Воробьёва сыграет со Швецией на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.
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