Беларусь — Словакия — 4:7. Видеообзор матча ЧМ-2018

Сборная Беларуси потерпела поражение в своём заключительном матче на чемпионате мира по хоккею—2018, уступив в результативной игре Словакии со счётом 4:7. Беларусь вылетает из элитного дивизиона ЧМ, проиграв все семь матчей в группе. У словаков — две победы.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018



В составе сборной Беларуси точные броски на свой счёт записали Александр Китаров, Шарль Ленгле, Евгений Ковыршин и Павел Воробей. У словацкой команды дублями отметились Томаш Юрчо и Мартин Бакош, ещё по одной шайбе забросили Марек Говорка, Марек Дялога и Михал Криштоф.

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