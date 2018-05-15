«Адмирал» выменял у «Югры» защитников Угольникова и Козловского

Дальневосточный «Адмирал» выменял из ханты-мансийской «Югры» защитников Александра Угольникова и Юрия Козловского, информирует «твиттер» KHL Media Team. Взамен ханты-мансийская команда, которая теперь будет выступать в ВХЛ, получила денежную компенсацию.



25-летний Козловский в регулярном чемпионате КХЛ сезона-201718 принял участие в 25 матчах, отдав три результативные передачи при показателе полезности «-11». 29-летний Угольников в 49 играх отметился 13 (8+5) баллами при показателе полезности «-5» и 30 минутах штрафа.

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