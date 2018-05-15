Россия — Швеция: россияне не реализовали «5 на 3», но забили при «5 на 4»

В матче сборной России и Швеции в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018 команде Ильи Воробьёва удалось открыть счёт. Сначала россияне не сумели реализовать большинство «5 на 3», но сразу после выхода четвёртого шведского хоккеиста нападающий Кирилл Капризов после отличного паса от Никиты Гусева отправил шайбу в ворота соперника на 3-й минуте встречи.



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Посмотреть видео можно также в официальном «твиттере» ИИХФ.

Россия обыгрывает Швецию в матче за первое место в группе! LIVE Команда Ильи Воробьёва играет со Швецией на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.

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