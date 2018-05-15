Тренер Беларуси — о вылете из элиты: о какой оценке игры сборной можно говорить?

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Сергей Пушков подвёл итоги выступления команды на чемпионате мира–2018. Беларусь проиграла семь матчей и вылетела из элиты.



«Оценка игры сборной? О какой оценке можно говорить, если задача не выполнена? Команда покидает элитный дивизион. На следующей сезон нужно будет вернуться в элиту.



Самого себя сложно оценивать. Оценку могут дать только специалисты.



Это частный случай или системный провал? Было видно, что и минское „Динамо“ на протяжении всего сезона выступало не так хорошо. Всё-таки основные игроки — хоккеисты минского клуба. Жаль, что не все, повторюсь, приехали в национальную команду. В этом случае она выглядела бы намного сильнее. Нужно время, чтобы всё проанализировать», — цитирует тренера «Прессбол».