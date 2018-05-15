Россия — Швеция: статистика первого периода

Завершился первый период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018 между сборными России и Швеции. После 20 минут игры счёт 1:0 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, заброшенную шайбу записал в свой актив нападающий Кирилл Капризов.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
Статистика первого периода матча Россия — Швеция
Голы — 1-0
Броски — 10-14
Вбрасывания — 11-15
Штраф — 2-8
Реализация — 1/3 — 0/1
Россия обыгрывает Швецию в матче за первое место в группе! LIVE
Команда Ильи Воробьёва играет со Швецией на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.
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