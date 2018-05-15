Джирарди: пропущенные голы Василевского — показатель игры полевых хоккеистов

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Джирарди поделился мнением о том факте, что российский голкипер клуба Андрей Василевский пропустил десять шайб в первых двух матчах серии плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (0-2).



«Я думаю, это показатель того, как мы действовали перед ним. У них была масса первоклассных голевых моментов и быстрых отрывов с численным преимуществом. Дело не в Василевском. Он стал одним из претендентов на „Везина Трофи“ по праву», — приводит слова защитника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.