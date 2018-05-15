Россия — Швеция: статистика второго периода

Завершился второй период матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018 между сборными России и Швеции. После 40 минут игры подопечные Ильи Воробьёва уступают в счёте — 1:2.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
Статистика второго периода матча Россия — Швеция
Голы — 0-2
Броски — 8-8
Вбрасывания — 11-10
Штраф — 2-4
Реализация — 0/2 — 1/1
Россия проигрывает Швеции в матче за первое место в группе! LIVE
Команда Ильи Воробьёва играет со Швецией на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.
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