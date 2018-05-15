ЧМ-2018: Швеция — единственная сборная, выигравшая все матчи на групповом этапе

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А» и выходят в плей-офф со второго места.

Подопечные Рикарда Грёнборга стали единственной командой, которая выиграла все семь матчей на групповом этапе нынешнего чемпионата мира. Ранее шведская команда последовательно взяла верх над сборными Беларуси (5:0), Чехии (3:2), Франции (4:0), Австрии (7:0), Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:3).

Общая победная серия шведов на мировых первенствах достигла 14 матчей. В последний раз шведская команда терпела неудачу в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира 2017 года (с США со счётом 3:4).