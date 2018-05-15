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Сборная России уступила Швеции в матче чемпионата мира по хоккею–2018

Сборная России уступила Швеции в матче чемпионата мира по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А» и выходят в плей-офф со второго места.

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Единственный гол россиян записал на свой счёт Кирилл Капризов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.

ЧМ-2018
15 мая 2018, вторник. 21:15 МСК
Россия
1 : 3
1:0, 0:2, 0:1
Швеция
1:0 – Капризов (Гусев, Дацюк) – 02:44 (5x4), 1:1 – Зибанеджад (Экман-Ларссон, Нюквист) – 29:27 (5x4), 1:2 – Ракелль (Зибанеджад, Янмарк) – 36:04 (5x5), 1:3 – Экхольм (Нильссон) – 58:55 (5x5)
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Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.

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