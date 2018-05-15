Россия — Швеция: матч чемпионата мира по хоккею–2018 посетили 12 490 зрителей

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А» и выходят в плей-офф со второго места.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея, встречу посетили 12 490 зрителей.