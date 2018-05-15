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Сборная России реализовала 16,7% большинства в игре со Швецией, соперник — 50%

Сборная России реализовала 16,7% большинства в игре со Швецией, соперник — 50%
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А» и выходят в плей-офф со второго места.

Ключевым фактором, определившим исход матча, стала игра команд при численном преимуществе. Команда Ильи Воробьёва реализовала только 1 попытку из 6 (16,7%), тогда как подопечные Рикарда Грёнборга реализовали 1 из 2 попыток (50,0%). Именно в большинстве отличился Мика Зибанеджад, гол которого переломил ход матча.

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