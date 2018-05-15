Что значит поражение сборной России от Швеции на ЧМ-2018 по хоккею?

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А» и выходят в плей-офф со второго места. В четвертьфинале команда Ильи Воробьёва сыграет со сборной Канады.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

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