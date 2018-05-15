Что значит поражение сборной России от Швеции на ЧМ-2018 по хоккею?

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А» и выходят в плей-офф со второго места. В четвертьфинале команда Ильи Воробьёва сыграет со сборной Канады.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Что значит поражение сборной России от Швеции?»
Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.
Шведы нас больше не боятся. Золотые мальчики подарили России канадцев
Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.