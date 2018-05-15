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Россия — Швеция: Никита Зайцев — лидер по игровому времени среди россиян

Россия — Швеция: Никита Зайцев — лидер по игровому времени среди россиян
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Единственный гол россиян записал на свой счёт Кирилл Капризов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль.

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Лидером по игровому времени в команде Ильи Воробьёва стал защитник Никита Зайцев, который провёл на льду 19 минут и 58 секунд. Его ближайший преследователь — защитник Никита Нестеров (19.35).

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Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.
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