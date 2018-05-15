Россия — Швеция: Никита Зайцев — лидер по игровому времени среди россиян

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Единственный гол россиян записал на свой счёт Кирилл Капризов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею-2018



Лидером по игровому времени в команде Ильи Воробьёва стал защитник Никита Зайцев, который провёл на льду 19 минут и 58 секунд. Его ближайший преследователь — защитник Никита Нестеров (19.35).

Шведы нас больше не боятся. Золотые мальчики подарили России канадцев Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.