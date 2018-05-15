Названы дата и время матча Россия — Канада в 1/4 финала ЧМ-2018 по хоккею

Завершились все матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018. Стали известны четвертьфинальные пары турнира, который проходит в Дании. Сборная Россия заняла второе место в группе и в четвертьфинале встретится с Канадой. Определены дата и время начала матчей.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
Четвертьфинальные пары (все игры пройдут 17 мая)
Четвертьфинал №1. США (2В) — Чехия (3А), 17:15, Хернинг
Четвертьфинал №2. Россия (2А) — Канада (3B), 17:15, Копенгаген
Четвертьфинал №3. Финляндия (1В) — Швейцария (4А), 21:15, Хернинг
Четвертьфинал №4. Швеция (1А) — Латвия (4В), 21:15, Копенгаген
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