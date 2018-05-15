Нападающий сборной России Максим Мамин завершил выступление на ЧМ-2018

Нападающий сборной России по хоккею Максим Мамин завершил своё выступление на чемпионате мира 2018 года в Дании, передаёт слова исполняющего обязанности главного тренера сборной России Ильи Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею-2018

Напомним, хоккеист получил повреждение в третьем периоде матча группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018 между сборными России и Словакии. Форвард, на счету которого в матче одна заброшенная шайба, ударился плечом о борт в ходе борьбы с соперником. Хоккеист покинул лёд, держась за ключицу, и ушёл в раздевалку.