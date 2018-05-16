Андронов — об игре со Швецией: таких матчей не хватало в группе, классная игра

Форвард сборной России Сергей Андронов поделился впечатлениями от матча с командой Швеции на чемпионате мира-2018 (1:3).



«Игра хорошая, уровня плей-офф. Где-то провалили вторую половину второго периода, с такой командой надо правильные действия делать и правильные решения принимать. Мастеров много, маленькие оплошности не прощают. Может, на усталости надо было принять правильное решение, попроще сыграть, скорее всего. Из-за этого навалилось.



Не сказал бы, что сегодня была проблема со сменами во втором периоде. Такие вещи, которые дают кислород другой команде, много таких сделали ошибок. Ну ничего, наверное, от этого матча надо учиться многое взять. Если честно, не хватало таких матчей на групповом этапе. Очень классный матч, уровня плей-офф.



Лояльное судейство? Мне попало по лицу, не знаю, видно ли на повторе, но это уже неважно. Судейство было нормальное, ни туда ни сюда, более равное.



Четвертьфинал с Канадой? Думаю, любой соперник бы кусался. Латвия вышла с четвертого места? Молодцы. Ничего, будем готовиться к Канаде. Надо принимать правильные решения, друг под друга больше играть, чтобы не было перепадов в игре, надо ровно играть



Установки специально выходить против тройки Зибанеджада не было, просто попадали так. Может, они под нас выходили. Против них нормально было играть, хороший матч, ребята хорошего уровня», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Шведы нас больше не боятся. Золотые мальчики подарили России канадцев Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.