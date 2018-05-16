Гуськов: вратари — ахиллесова пята Канады, её можно обыгрывать

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов поделился мнением о соперника сборной России по четвертьфиналу чемпионата мира.



«Ахиллесова пята сборной Канады — это вратарская линия. Если говорить о защитниках, то я бы тоже не сказал, что там есть звёзды. Настоящая звезда и лидер канадцев — это Макдэвид. Но это всего один игрок. Сборная Канады не такая звёздная на этом чемпионате мира. Эту команду можно обыгрывать, и мы не раз уже это делали», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Шведы нас больше не боятся. Золотые мальчики подарили России канадцев Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.