Сборная Латвии впервые за 9 лет вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:0. Таким образом, латвийская сборная пробилась в плей-офф чемпионата мира по хоккею, где в четвертьфинале встретится с командой Швеции.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

За семь игр группового этапа подопечные Боба Хартли набрали 13 очков. Команда Латвии впервые с 2009 года сумела выйти во второй этап чемпионата мира, однако ранее национальной команде ни разу в истории не удавалось пробиться дальше четвертьфинальной стадии.