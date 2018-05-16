Грёнборг: у России хороший тренер, временами матч походил на игру в шахматы

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг подвёл итоги встречи с Россией на ЧМ-2018 (3:1).



«Россия – сильный соперник. Об этом говорит то, что мы не обыгрывали их 14 лет на чемпионатах мира, но в то же время мы их побеждали на Кубке мира. В прошлом году проиграли по буллитам, последние пару лет игры были очень упорными. Как и сегодня, игра могла сложиться в любую сторону. Мы довольны победой.



Счастлив ли я, что не встретимся с Канадой в четвертьфинале? Это не имеет значения. Думаю матч Россия – Канада будет отличным. Но неважно, с кем играешь в четвертьфинале, надо быть готовым. Мы ощутили это на себе на Олимпиаде, надо быть готовым к любому сопернику. Будем готовиться к Латвии.



Чем отличается сборная России при Знарке и при Воробьёве? Тренеры делают хорошую работу, скауты работают, изучают нашу игру. Временами матч был похож на шахматную игру, мы соперника тоже изучали. У России хороший тренер, без сомнений.



Встретимся ли мы с Россией ещё на этом турнире? Почему нет? Будет ещё один отличный матч», — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Шведы нас больше не боятся. Золотые мальчики подарили России канадцев Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.