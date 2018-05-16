Воробьёв — об удалениях Шалунова: будем думать, обязательных удалений не бывает

Исполняющий обязанности главного тренер сборной России Илья Воробьёв после матча со Швецией (1:3) поделился мнением об игре нападающих Кирилла Капризова и Максима Шалунова.



«Обрезы у Капризова? Ему не так много лет, чтобы нести на себе такую ношу. Поэтому, конечно, я ему говорю каждый раз, и он понимает. Это его игровитость, он – игрок. Пытается сыграть каждую ситуацию до конца, но где-то у него есть не совсем оправданный риск, а риск всегда должен быть оправданным. Но он многое делает впереди.



По Шалунову работаем дальше, будем думать. Были его удаления необязательными? А есть обязательные удаления? Только когда на пятаке сносишь.



Видел ли я Канаду? У нас ездил туда скаут, смотрели два матча и надеемся, привёз нам всё, что нужно о них знать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Шведы нас больше не боятся. Золотые мальчики подарили России канадцев Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.