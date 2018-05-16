Воробьёв: думаете, сейчас с кипящей головой решу, кто сыграет в четвертьфинале?

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв прокомментировал поражение от Швеции в последнем матче группового этапа со счётом 1:3.



«Настораживают ли два поражения в двух матчах с серьёзными соперниками? Настораживают. Будем стараться этого не допустить. Они были немножко посвежее, в том числе в завершении. Будем работать. Решил ли, кто сыграет в четвертьфинале: Кошечкин или Шестёркин? Думаете, сейчас с кипящей головой я решил?



С дальней скамейкой у нас всё плохо, раз снова пропустили во втором периоде? Одну мы пропустили в меньшинстве, если я правильно помню. Ключевой момент — если бы в начале матча забили второй гол, наверное, игра бы по-другому сложилась», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.