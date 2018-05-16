Ракелль: у России были шансы в большинстве, но «5 на 5» Швеция доминировала

Нападающий сборной Швеции Рикард Ракелль прокомментировал победу над Россией (3:1) на чемпионате мира 2018 года.

«У России были шансы в большинстве, но в равных составах мы доминировали всю игру. Думаю, некоторые наши удаления были слишком мягкими. Да, нам надо быть более аккуратными с клюшками, но в целом мы хотели играть жёстко с самого начала, у нас это получилось.

Возможно, мы встретимся с Россией ещё раз на этом турнире. Если так случится, мы будем готовы, без проблем. О Латвии я ничего не знаю. Изучим соперника, посмотрим, что это за команда, какого стиля они придерживаются. Сделаем всё, чтобы хорошо подготовиться. Знаем, что это быстрая команда, они отобрали очки у Канады. Нельзя воспринимать их несерьёзно.

Швеция совершенно точно способна снова выиграть золото. Это было нашей целью с самого начала. Если бы мы хотели меньшего, наша цель была бы неправильной. Мы хотим победить», — передаёт слова Ракелля корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.