Гавриков: создавать опасные моменты в матче со Швецией было непросто

Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился впечатлениями от матча с командой Швеции на чемпионате мира-2018 (1:3).

«У нас были шансы в большинстве, и их, конечно, нужно было реализовывать. Сборная Швеции — команда с высоким мастерством, и создавать опасные моменты в дальнейшем было непросто.

Было видно, что обе команды настроены «от ножа» — все хотели выиграть и ни у кого не было желания уступать, поэтому были стычки.

Впереди игры на вылет — надо готовиться. Этот же матч мы разберём и вынесем из него урок», — цитирует Гаврикова пресс-служба ФХР.