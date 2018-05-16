Гавриков: создавать опасные моменты в матче со Швецией было непросто

Защитник сборной России Владислав Гавриков поделился впечатлениями от матча с командой Швеции на чемпионате мира-2018 (1:3).
«У нас были шансы в большинстве, и их, конечно, нужно было реализовывать. Сборная Швеции — команда с высоким мастерством, и создавать опасные моменты в дальнейшем было непросто.
Было видно, что обе команды настроены «от ножа» — все хотели выиграть и ни у кого не было желания уступать, поэтому были стычки.
Впереди игры на вылет — надо готовиться. Этот же матч мы разберём и вынесем из него урок», — цитирует Гаврикова пресс-служба ФХР.
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