Зайцев: в современном хоккее можно всех обыгрывать — этот турнир уже это доказал

Защитник сборной России Никита Зайцев поделился впечатлениями от матча с командой Швеции на чемпионате мира-2018 (1:3).

«Швеция — хорошая команда, которая наказала нас за ошибки. Сможем ли мы обыграть сборную Канады в четвертьфинале? Конечно. В современном хоккее можно всех обыгрывать — этот турнир уже это доказал. График напряженный, но у нас будет день на то, чтобы отдохнуть», — цитирует Зайцева пресс-служба ФХР.

Четвертьфинальный матч между сборными России и Канады состоится 17 мая в Копенгагене. Начало матча в 17:15 по московскому времени.