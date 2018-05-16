Кучеров мощным броском забросил свою 7-ю шайбу в плей-офф

В третьем финальном матче Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» (идёт второй период, счёт 1:4)

На 2-й минуте второго периода отличился форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров. Российский форвард мощным броском отправил шайбу в ворота Брэйдена Холтби при игре в большинстве.

Также, Кучеров поучаствовал в следующей шайбе своей команды, отметившись результативной передачей.

Таким образом, россиянин записал на свой счёт 16 (7+9) очков в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.