«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кузнецов и Кучеров отметились заброшенными шайбами

В третьем матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона».

«Тампа» открыла счёт на 14-й минуте первого периода, отличился Стивен Стэмкос с передач Виктора Хедмана и Брейдена Пойнта. В начале второго периода россиянин Никита Кучеров, с передачи всё того же Хедмана, удвоил преимущество «молний». А чуть позже, на 24-й минуте встречи, отличился и сам шведский защитник, доведя счёт до крупного. До конца второго периода команды обменялись голами: сначала нападающий «Кэпиталз» Бретт Конноли сократил отставание в счёте на 31-й минуте, однако уже через пять минут Брейден Пойнт восстановил преимущество в три шайбы для «Тампы». В третьем периоде «Кэпиталз» удалось забросить только одну шайбу усилиями российского форварда Евгения Кузнецова.

Следующий матч пройдет в Вашингтоне 18 мая.

Видео также доступно в официальном «твиттере» NBCSCapitals