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«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кузнецов и Кучеров отметились заброшенными шайбами

«Тампа» обыграла «Вашингтон», Кузнецов и Кучеров отметились заброшенными шайбами
Хоккей / НХЛ

В третьем матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона».

«Тампа» открыла счёт на 14-й минуте первого периода, отличился Стивен Стэмкос с передач Виктора Хедмана и Брейдена Пойнта. В начале второго периода россиянин Никита Кучеров, с передачи всё того же Хедмана, удвоил преимущество «молний». А чуть позже, на 24-й минуте встречи, отличился и сам шведский защитник, доведя счёт до крупного. До конца второго периода команды обменялись голами: сначала нападающий «Кэпиталз» Бретт Конноли сократил отставание в счёте на 31-й минуте, однако уже через пять минут Брейден Пойнт восстановил преимущество в три шайбы для «Тампы». В третьем периоде «Кэпиталз» удалось забросить только одну шайбу усилиями российского форварда Евгения Кузнецова.

Следующий матч пройдет в Вашингтоне 18 мая.

Видео также доступно в официальном «твиттере» NBCSCapitals

Кучеров мощным броском забросил свою 7-ю шайбу в плей-офф
НХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
16 мая 2018, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2 : 4
0:1, 1:3, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Стэмкос (Хедман, Пойнт) – 13:53 (5x4), 0:2 – Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 21:50 (5x4), 0:3 – Хедман (Кучеров, Палат) – 23:37 (5x5), 1:3 – Коннолли (Стивенсон, Нисканен) – 30:31 (5x5), 1:4 – Пойнт (Джонсон, Коберн) – 36:03 (5x5), 2:4 – Кузнецов (Оши, Эллер) – 56:58 (6x5)
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