Стэмкос: невозможно описать, насколько хорош Хедман, «Тампа» полагается на него

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 1-2) в третьем матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции высоко оценил вклад в результат защитника «молний» Виктора Хедмана, набравшего 3 (1+2) очка.

«Гол Виктора? Хедман здорово открылся, а Никита сделал отменную передачу. Хедман — многолетний претендент на «Норрис Трофи», и невозможно описать, насколько он хорош. Мы полностью полагаемся на него, в большинстве матчей он играет очень много, и если у него всё получается, то и у команды хороший результат. Он сделал решающее усилие сегодня, мы все последовали его примеру», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.