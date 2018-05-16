Овечкин: если «Вашингтон» будет так удаляться, то соперник, конечно, нас накажет

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4, 2-1) в третьем матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции посетовал на большое количество удалений.
«В этой серии многое решает игра в неравных составах. Если мы будем так удаляться, то соперник, конечно, нас накажет. Мы не смогли реализовать свои моменты, а «Тампа» свои шансы использовала и забила», — констатировал Овечкин.
«Столичные» заработали 12 минут штрафа (6 удалений) — дважды «Тампа» отличилась в большинстве.
Овечкин и Кузнецов на двоих нанесли 21 бросок в створ за матч с «Тампой»