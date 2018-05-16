Уилсон — о Строльмане: если бы так ударил я, то 100% была бы дисквалификация

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал силовой приём защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антона Строльмана в третьем матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции. В первом периоде шведский защитник нарушил правила против Уилсона, за что был наказан малым штрафом.

«Я был в уязвимой позиции. Нет сомнений, что это был удар в голову. Если бы я носил такой шлем, как пять лет назад, то потерял бы сознание. Мне потребовалось немного времени, чтобы прийти в себя. Посмотрим, что теперь скажет лига. Это её работа. Но я считаю, что тут много тех «нельзя», о которых они говорили относительно меня. Думаю, что если бы я так ударил, то на сто процентов получил бы дисквалификацию.

Посмотрим, что будет. Это плей-офф, напряжённый момент сезона. Я не считаю, что он действовал со злым умыслом. Но хит был довольно опасным. Я думаю, с этим многие согласятся», – цитирует Уилсона AP.

Видео момента можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.