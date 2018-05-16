Купер: есть только один совет насчёт Овечкина — ему нельзя давать бросать

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 1-2) в третьем матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции прокомментировал игру команды по нейтрализации капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Есть только один совет насчёт Ови — ему нельзя давать бросать. Второй матч серии стал отличным примером того, как он опасен, когда ему дают шайбу: если у него есть шайба и пространство, то можете не сомневаться, что всё закончится голом в ваши ворота. Нам нужно было больше блокировать его, проделывать больший объём работы по его нейтрализации. Он 14 лет не мог добиться успеха в плей-офф. А теперь он распробовал вкус кубковых побед. Могу сказать, что это действительно вкусно», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

Овечкин нанёс девять бросков в створ ворот Андрея Василевского в этом матче.