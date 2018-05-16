Строльман: «Тампа» обязана Василевскому, он наш лучший игрок, всегда на высоте

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 1-2) в третьем матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции высоко оценил вклад в результат вратаря «молний» Андрея Василевского, отразившего 36 бросков и признанного лучшим игроком матча.

«Мы все обязаны Василевскому, это наш лучший игрок. Он всегда на высоте, но сегодня мы неплохо помогали ему. Думаю, что именно так и должно быть, это вселяет в него уверенность», — цитирует Строльмана Tampa Bay Times.