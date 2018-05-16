Россияне в плей-офф НХЛ: 6 очков Кучерова в 5 матчах, 36 сейвов Василевского

В третьем матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38. Нападающий «молний» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка и продлил результативную серию до 5 матчей, в которых набрал 6 (2+4) баллов. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 25 минут 36 секунд, за которые нанёс 9 бросков в створ ворот. Его одноклубник Евгений Кузнецов за 24 минуты 52 секунды отметился 12 бросками по воротам Василевского.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт в матче Счёт в серии Василевский «Тампа» 36 из 38 94,7 4:2 1-2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Счёт в серии Кучеров (н) «Тампа» 1+1 0 0 6 0 0 - 16.20 1-2 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 9 2 1 - 25.36 2-1 Кузнецов (н) «Вашингтон» 1+0 +1 2 12 0 0 25% 24.52 2-1 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 +1 0 0 0 0 - 10.03 1-2 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 2 3 0 - 21.29 2-1