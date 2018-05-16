Россияне в плей-офф НХЛ: 6 очков Кучерова в 5 матчах, 36 сейвов Василевского

В третьем матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38. Нападающий «молний» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка и продлил результативную серию до 5 матчей, в которых набрал 6 (2+4) баллов. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 25 минут 36 секунд, за которые нанёс 9 бросков в створ ворот. Его одноклубник Евгений Кузнецов за 24 минуты 52 секунды отметился 12 бросками по воротам Василевского.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт в матче
|Счёт в серии
|Василевский
|«Тампа»
|36 из 38
|94,7
|4:2
|1-2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Счёт в серии
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|0
|0
|6
|0
|0
|-
|16.20
|1-2
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|9
|2
|1
|-
|25.36
|2-1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|2
|12
|0
|0
|25%
|24.52
|2-1
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|+1
|0
|0
|0
|0
|-
|10.03
|1-2
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|2
|3
|0
|-
|21.29
|2-1
Кучеров проснулся, Василевский тащил. «Вашингтон» ещё не в финале
Третье поражение «молний» подряд было бы уж слишком.