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Россияне в плей-офф НХЛ: 6 очков Кучерова в 5 матчах, 36 сейвов Василевского

Россияне в плей-офф НХЛ: 6 очков Кучерова в 5 матчах, 36 сейвов Василевского
Хоккей / НХЛ

В третьем матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38. Нападающий «молний» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка и продлил результативную серию до 5 матчей, в которых набрал 6 (2+4) баллов. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 25 минут 36 секунд, за которые нанёс 9 бросков в створ ворот. Его одноклубник Евгений Кузнецов за 24 минуты 52 секунды отметился 12 бросками по воротам Василевского.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт в матчеСчёт в серии
Василевский«Тампа»36 из 3894,74:21-2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремяСчёт в серии
Кучеров (н)«Тампа»1+100600-16.201-2
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000921-25.362-1
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+0+12120025%24.522-1
Сергачёв (з)«Тампа»0+0+10000-10.031-2
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10230-21.292-1
Кучеров проснулся, Василевский тащил. «Вашингтон» ещё не в финале
Третье поражение «молний» подряд было бы уж слишком.
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