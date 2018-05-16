«Адмирал» заключил новый контракт с Игорем Бобковым

«Адмирал» заключил новый контракт с голкипером Игорем Бобковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на два сезона.

Бобков выступает за «Адмирал» с сезона-2015/16. Голкипер провёл 97 матчей за клуб, в которых одержал 33 победы при коэффициенте надёжности 2,32 и проценте отражённых бросков 92,1 %. Воспитанник магнитогорского «Металлурга» отыграл девять матчей на ноль в лиге.

Бобков является чемпионом мира 2011 года в составе молодёжной сборной России. Хоккеист появился на льду в финальном матче с командой Канады при счёте 0:3. Встреча завершилась победой сборной России со счётом 5:3.