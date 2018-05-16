Арвидссон: игрок России валится на лёд, приукрашивает, а судья ведётся на это

Нападающий сборной Швеции Виктор Арвидссон прокомментировал победу над Россией (3:1) на чемпионате мира 2018 года. Шведский форвард раскритиковал арбитров матча, которые дважды отправляли его на скамейку для штрафников.

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«Это просто другой уровень. Я только что играл в плей-офф, где жёсткая борьба была на каждом сантиметре льда, особенно в серии с «Виннипег Джетс». Может быть, первое удаление было и по делу, но я просто стараюсь бороться за лучшую позицию на льду. Игрок соперника валится на лёд, приукрашивает, а судья ведётся на это (речь идёт о втором удалении Арвидссона за толчок соперника клюшкой. — Прим. «Чемпионата»). Значит, придётся привыкать к этому, нужно как-то сдерживаться», — цитирует Арвидссона HockeyNews.

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